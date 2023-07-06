Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила причины нового падения курса рубля «динамикой внешней торговли». Об этом она заявила в четверг на Финансовом конгрессе Банка России.

Глава Центробанка призвала не строить теории заговора о специальном ослаблении курса в интересах бюджета.

«Мы видим, что, когда у нас курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть, прежде всего, на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Набиуллина привела в пример прошлогоднее «масштабное укрепление курса», которое стало следствием «прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта».

«Сейчас если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз, поэтому плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний. Но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет эти внешние изменения, шоки легче абсорбировать экономике», — заявила глава ЦБ.

Курс российского рубля снижается уже продолжительное время. Биржевые аналитики указывают на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке.

6 июля курс евро на открытии торгов на Московской бирже впервые с 29 марта 2022 года поднялся выше психологической отметки в 100 рублей. Вскоре курсы евро и доллара превысили 102 и 93 рубля соответственно.

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