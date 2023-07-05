В России провели учения по изоляции Рунета

В России прошли учения по «обеспечению устойчивого функционирования интернета на случай его отключений извне». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

Учения проводились в ночь на 5 июля. В ходе них, по данным РБК, «выключали международный интернет».

В Роскомнадзоре изданию подтвердили, что учения прошли успешно, однако отказались отвечать, какие задачи преследовали их организаторы, отключая международный сегмент интернета.

Закон «О суверенном Рунете», также известный как закон об изоляции интернета, действует с конца 2019 года. Он предполагает, что российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

По закону учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год. При этом до текущего момента было известно только о двух случаях таких учений — в 2019 и 2021 году.

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