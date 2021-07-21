РБК: в России прошли успешные учения по изоляции Рунета

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С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по . Об этом, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы).

В документах не указано, чему были посвящены учения и чем они закончились. Сообщается лишь, что подготовить отчетные материалы планируется до 31 августа.

В рамках учений «тестировалась возможность физического отключения российской части интернета», рассказал источник РБК. По словам другого собеседника издания, целью учений было «определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». «Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными», — рассказал он.

По информации РБК, в учениях принимали участие все операторы , а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Представитель Роскомнадзора не подтвердил, но и не опроверг информацию РБК о проведении учений.

По закону учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год.

Первые учения, о которых было известно, прошли в декабре 2019-го. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений, но они были отменены.

В начале 2021 года замглавы Минцифры Олег Иванов заявил, что учения отложены до окончания пандемии коронавируса.

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