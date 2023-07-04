Театральный институт в Петербурге открыл набор на курсы, выпускников которых отправят на три года в драмтеатр Мариуполя

Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге объявил о целевом наборе на программы обучения актеров и режиссеров для Мариупольского русского драматического театра. Как уточняет «Новая газета Европа», речь идет о театре, который возводят на месте Мариупольского драмтеатра, разрушенного российскими военными в марте 2022 года.

Согласно пресс-релизу вуза, на очные программы обучения по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра» набирают жителей аннексированных ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Первичный отбор кандидатов пройдет в дистанционном формате по присланным видео, а на вступительное испытание абитуриенты поедут в Санкт-Петербург.

«Новая» пишет, что абитуриенты, поступившие на бюджетное отделение, после выпуска должны будут отработать в театре Мариуполя три года. По данным издания, на курс уже подали заявку больше 20 человек.

Драматический театр Мариуполя, в котором местные жители укрывались от обстрелов, был разрушен ударом российской авиации 16 марта 2022 года. По данным украинских властей, тогда погибли около 300 человек. Агентство Associated Press, опираясь на свои расчеты, сообщало, что число погибших могло достигать 600 человек. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в результате удара погибли как минимум 12 человек, «а, вероятно, гораздо больше».

Amnesty International считает, что российские военные, по всей видимости, намеренно атаковали здание драмтеатра, по обе стороны от которого было большими буквами написано слово «Дети». По версии организации, российские военные сбросили на здание театра две 500-килограммовые авиабомбы.

Российские власти настаивают, что театр был разрушен украинскими военными, заминировавшими здание изнутри. В декабре 2022 года здание театра снесли.

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