Мать девочки, показавшей сигнал о помощи в эфире Первого канала, заявила, что об этом ее дочь попросили сами авторы программы

Кристина Боржова, мать девочки Вероники, показавшей в эфире Первого канала жест, считающийся международной просьбой о помощи жертвам домашнего насилия, пообещала засудить телепередачу, сообщает местное издание «День во Владимире».

Как утверждает Боржова, показать этот жест ее дочь якобы просили сами сотрудники телеканала, чтобы отснять заново дубль, если девочка начнет запинаться.

«Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими Первого канала понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест если она начнет запинаться, чтобы переснять заново» — заявила Кристина Боржова.

Выпуск программы «Мужское и женское», в котором восьмилетняя Вероника показала жест о помощи, вышел 21 июня 2023 года. В нем рассказывалось о том, как Кристина Боржова и ее бывший муж ведут борьбу за общего ребенка — младшую сестру Вероники. Знала ли девочка, что означает этот жест, неизвестно, но она повторила его несколько раз. 30 июня СК начал доследственную проверку.

В свою очередь уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская рассказала РИА новости, что семья находится под контролем аппарата омбудсмена с 2020 года. Позднее Раснянская сообщила ТАСС, что мать Вероники несколько раз привлекалась к ответственности за препятствование общению дочери с отцом.

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