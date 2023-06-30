В программе на Первом канале девочка показала жест, считающийся международным сигналом о помощи

В программе «Мужское и женское» на Первом канале девочка, чьи родители стали героями выпуска «Сутяжничество», показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Она протянула руку за спиной у младшей сестры, раскрыла ладонь в сторону камеры, согнула большой палец, а затем охватила его другими пальцами.

Знала ли девочка, что означает этот жест, получивший распространение во время пандемии ковида, когда из-за карантинов и других ограничительных мер был зафиксирован рост случаев домашнего насилия, точно неизвестно. Однако жест был повторен несколько раз. В этот момент девочка рассказывала на камеру, как она любит маму.

В выпуске «Сутяжничество» рассказывалось о том, как бывшие муж и жена ведут борьбу за своего четырехлетнего ребенка — младшую сестру девочки, показавшей жест о помощи. В программе мать, в частности, упоминает об эпизодах насилия, объектом которого была она сама.

Mash утверждает, что авторы программы, после того, как зрители «завалили их вопросами», подали заявление в СК и уже началась проверка. Официально Следственный комитет заявлений по этому поводу на момент публикации новости не делал.

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