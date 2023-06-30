СК начал проверку после того, как девочка в эфире Первого канала показала жест, считающийся сигналом о помощи

Управление Следственного комитета по Владимирской области начало проверку после того, как в программе «Мужское и женское» на Первом канале девочка, чьи родители стали героями выпуска «Сутяжничество», показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

В сообщении СК говорится, что в эфире канала во время обсуждения проблем и взаимоотношений семьи из города Мурома одна из несовершеннолетних девочек показала жест рукой, который считается сигналом о помощи для людей, столкнувшихся с домашним насилием.

В СК заявили, что следователи установят условия проживания семьи.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», — говорится в сообщении.

Выпуск программы «Мужское и женское», в котором девочка показала жест о помощи, вышел 21 июня 2023 года. В нем рассказывалось о том, как бывшие муж и жена ведут борьбу за своего четырехлетнего ребенка — младшую сестру девочки, показавшей жест о помощи. В программе мать упоминает об эпизодах насилия, объектом которого была она сама. Знала ли девочка, что означает этот жест, неизвестно, но она повторила его несколько раз.

Читайте также

Вижу, что с ребенком жестоко обращаются родители. Я могу вмешаться? Как ему помочь? Инструкция

Читайте также

Вижу, что с ребенком жестоко обращаются родители. Я могу вмешаться? Как ему помочь? Инструкция