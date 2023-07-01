Михаил Ковальчук стал президентом Политехнического музея

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук также стал президентом Политехнического музея в Москве, сообщается на сайте музея. Приказ об этом подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ковальчук заявил, что Политехнический музей и «Курчатовский институт» связывает многолетнее сотрудничество. «Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего», — сказал Ковальчук.

В марте генеральным директором Политехнического музея стал помощник главы «Курчатовского института» Дмитрий Кожанов. Он сменил на этом посту Елену Проничеву, которая в феврале возглавила Третьяковскую галерею вместо Зельфиры Трегуловой.

Михаил Ковальчук, как и его брат, основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, входит в ближний круг общения президента РФ Владимира Путина. Михаил Ковальчук, как утверждает «Новая рассказ-газета», «серьезно влияет на естественнонаучное мировоззрение российского президента». В 2015 году Ковальчук выступил перед Федеральным собранием с докладом о «золотом миллиарде», пытающемся поработить мир, и генетических экспериментах, направленных на выведение «служебного человека», подвида Homo sapiens. Позднее эти теории в том или ином виде начали появляться в выступлениях Владимира Путина.

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