Задержан гендиректор концерна «Автоматика». По версии следствия, компания выдала за свою разработку китайское оборудование

Генерального директора Андрея Моторко задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Следственный комитет попросил Пресненский районный суд Москвы арестовать Моторко до 27 августа. Заседание суда запланировано на 30 июня.

Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении «неустановленных лиц» из концерна «Автоматика». В офисе концерна прошли обыски и выемка документов.

«Коммерсант» писал, что концерн получил от Минпромторга субсидию в размере 400 миллионов рублей на разработку антенных систем станций спутниковой связи, однако «Автоматика» выдала за свою разработку купленное в Китае оборудование. Ведомство успело перечислить концерну около 300 миллионов рублей.

Как обратила внимание «Медиазона», страница с биографией Моторко на сайте «Автоматики» больше недоступна — при переходе на нее возникает ошибка. По данным издания, Моторко стал гендиректором компании в 2021 году. До этого он возглавлял дочернее предприятие «Сигнал» и был первым заместителем главы «Автоматики». Минобороны России дважды награждало его медалью.