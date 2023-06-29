На входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» завели уголовное дело. Он, по версии следствия, выдавал китайское оборудование за собственную разработку

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении «неустановленных лиц» из концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех», пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, Минпромторг заподозрил «Автоматику» в том, что концерн, которому выделили более 400 миллионов рублей на проект «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи», фактически выдал за свою разработку купленное в Китае оборудование. Минпромторг успел перечислить «Автоматике» около 300 миллионов рублей.

В «Автоматике», по данным издания, уже прошли обыск и выемка документов. Планируется, сообщил источник «Коммерсанта», провести ряд экспертиз и допросить руководителей концерна.

Пока в уголовном деле нет ни подозреваемых, ни задержанных, ни обвиняемых.

В 2020 году поставка китайской техники под видом российских разработок фигурировала в деле заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова и других высокопоставленных военных. Фигурантов дела, приговор по которому пока не вынесен, обвиняют в том, что вместо российских маршрутизаторов они поставляли Минобороны дешевые китайские аналоги, лишь поменяв на них этикетки.