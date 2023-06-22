Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» заподозрили в мошенничестве. Минпромторг считает, что он выдавал китайское оборудование за собственную разработку

Минпромторг направил в Следственный комитет России материалы о фактах возможного мошенничества со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн „Автоматика“», пишет «Коммерсант».

В переданных в СКР материалах, по данным издания, говорится, что концерн «Автоматика» фактически выдал за свою разработку купленное в Китае оборудование.

Структуре «Ростеха», следует из материалов, выделили из федерального бюджета субсидию в размере 400 миллионов 746 тысяч рублей на проект «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи».

По условиям заключенного с Минпромторгом соглашения «Автоматика» должна была самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

В октябре 2021 года в «Ростехе» заявили, что образец проходит опытную эксплуатацию в одном из поездов, а в августе 2022 года представили всю линейку антенных систем — для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей.

Организовать серийное производство комплексов планировалось в 2023 году, однако проведенная Минпромторгом проверка показала, что в разрабатываемых «Автоматикой» продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходных кодов к которому у российского концерна нет, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

На момент окончания проверки (по данным «Коммерсанта», ее завершили в мае) Минпромторг успел перечислить «Автоматике» около 300 миллионов рублей, которые теперь требует вернуть. «Автоматика», следует из материалов дела, с претензиями Минпромторга не согласилась.

В Минпромторге подтвердили факт проверки, но воздержались от дальнейших комментариев. В «Ростехе» и СКР от комментариев отказались.

Поставка китайской техники под видом российских разработок фигурировала в деле заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова и других высокопоставленных военных. Фигурантов дела, приговор по которому пока не вынесен, обвиняют в том, что вместо российских маршрутизаторов они поставляли Минобороны дешевые китайских аналогов с переклеенными этикетками. Сумма ущерба оценивается в 6,7 миллиарда рублей, Арсланов отстранен от должности.

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