Заместителя главы Генштаба обвинили в мошенничестве на 6,7 миллиарда рублей при выполнении госконтрактов

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, оглашенные в военном суде.

Как следует из документов, Арсланова обвинили по двум эпизодам хищений при выполнении госконтракта на ремонт военной техники.

Фигурантами уголовного дела также стали глава управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин и бывшие топ-менеджеры «Воентелекома», напоминает агентство.

«Коммерсант» писал, что одним из эпизодов дела о мошенничестве в отношении Арсланова стала поставка китайской техники под видом российских разработок. По данным следствия, на сделанной в КНР спецтехнике просто меняли этикетки, ущерб по делу оценивали как минимум в 2,2 миллиарда рублей.