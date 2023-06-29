В метро Екатеринбурга рекламу ЧВК Вагнера заменили на баннеры со службой по контракту в российской армии

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» на месте, где еще неделю назад висела реклама ЧВК Вагнера, повесили баннеры с рекламой службы по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает издание Itʼs My City.

Шесть плакатов с призывом вступать в ЧВК Вагнера появились на станции 18 июня. Утром 24 июня в мэрии города сообщили, что уберут эту рекламу, она пропала со станции на следующий день.

Itʼs My City писало, что вскоре после начала мятежа Евгения Пригожина и его наемников рекламу ЧВК начали убирать и с улиц Екатеринбурга.

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что его бойцы отправляются в Москву, чтобы «разбираться» с «беспределом» в России. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по лагерю наемников. Мятежники взяли под контроль Ростов-на-Дону и проехали несколько сотен километров в сторону Москвы. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о вооруженном мятеже.

В тот же день в российских городах начали закрываться пункты набора в ЧВК Вагнера, там также снимали баннеры с призывом вступать в компанию. Правоохранительные органы провели обыски в отеле «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом Пригожина

Вечером 24 июня Пригожин объявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основатель ЧВК «уйдет» в Беларусь, а дело против него будет прекращено. 26 июня в Новосибирске и Тюмени возобновили работу центры вербовки наемников.

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