В Новосибирске и Тюмени возобновили работу центры вербовки в ЧВК Вагнера

В Новосибирске возобновил работу центр вербовки наемников в ЧВК Вагнера.

«Набор идет», — сказал агентству ТАСС сотрудник центра.

На входе в здание, которое находится в центре Новосибирска, вновь повесили рекламные плакаты, которые были сняты 24 июня.

Также, сообщает ТАСС, возобновил работу центр вербовки в Тюмени.

В то же время в Санкт-Петербурге, сообщает «Ротонда», возобновил работу «ЧВК Вагнер Центр», где находится «фабрика троллей». Сейчас туда возвращают компьютеры, изъятые при обысках.

После начала мятежа Евгения Пригожина в российских городах начали экстренно закрывать пункты набора в ЧВК Вагнера, а также снимать баннеры, рекламирующие вербовку в компанию.

Сеть вербовочных пунктов ЧВК Вагнера была развернута по всей России в начале весны — пункты открылись более чем в 40 городах. Это произошло после того, как Евгению Пригожину запретили набирать рекрутов в колониях.

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