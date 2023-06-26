В Новосибирске и Тюмени возобновили работу центры вербовки в ЧВК Вагнера
В Новосибирске возобновил работу центр вербовки наемников в ЧВК Вагнера.
«Набор идет», — сказал агентству ТАСС сотрудник центра.
На входе в здание, которое находится в центре Новосибирска, вновь повесили рекламные плакаты, которые были сняты 24 июня.
Также, сообщает ТАСС, возобновил работу центр вербовки в Тюмени.
В то же время в Санкт-Петербурге, сообщает «Ротонда», возобновил работу «ЧВК Вагнер Центр», где находится «фабрика троллей». Сейчас туда возвращают компьютеры, изъятые при обысках.
После начала мятежа Евгения Пригожина в российских городах начали экстренно закрывать пункты набора в ЧВК Вагнера, а также снимать баннеры, рекламирующие вербовку в компанию.
Сеть вербовочных пунктов ЧВК Вагнера была развернута по всей России в начале весны — пункты открылись более чем в 40 городах. Это произошло после того, как Евгению Пригожину запретили набирать рекрутов в колониях.