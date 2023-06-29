Космоплан Virgin Galactic совершил свой первый коммерческий суборбитальный полет

Космоплан компании Virgin Galactic совершил свой первый коммерческий суборбитальный полет, сообщает компания в своем твиттере.

На борту космоплана VSS Unity находились три пассажира и пять сотрудников компании Virgin Galactic. Пассажирами были два полковника итальянских ВВС и инженер из Национального исследовательского совета Италии.

Запуск состоялся с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. Самолет-носитель WK2 поднял VSS Unity на высоту около 15 километров, после чего космолет отстыковался. Затем он почти вертикально поднялся на высоту около 80 километров, провел несколько минут в невесомости и стал снижаться. Спустя примерно полтора часа после начала полета космолет благополучно приземлился.

Sky News уточняет, что следующий запуск космоплана запланирован на август 2023 года. После этого Virgin Galactic планирует выполнять полеты ежемесячно.

Al Jazeera пишет, что компания продала около 800 билетов на будущие полеты — 600 из них были проданы в период с 2005 года по 2014 год по цене от 200 тысяч до 250 тысяч долларов. Еще 200 мест были зарезервированы в последующие годы. Цена на них достигала 450 тысяч долларов.

Virgin Galactic несколько лет пытается организовать суборбитальные туристические полеты. Компания планировала отправить первых туристов в полет еще в середине десятых годов, однако разработка и испытания космолета затянулись.

В июле 2021 года владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил успешный суборбитальный полет на борту VSS Unity.

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