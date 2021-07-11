Ричард Брэнсон стартовал в космос на ракетоплане VSS Unity

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Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на борту собственного ракетоплана VSS Unity. Вместе с ним к границе космоса отправились двое пилотов и трое пассажиров корабля.

VSS Unity стартовал из космического порта «Америка» в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя VMS Eve. Ракетоплан поднимется на высоту 15-20 километров, затем отсоединится от самолета-носителя, включит собственный ракетный двигатель и достигнет высоты выше 80 километров. Члены экипажа будут находиться в состоянии невесомости около четырех минут.

Потом пилоты начнут снижение, и корабль приземлится в режиме планера (подобно американским шаттлам) в порту «Америка».

Вот как Ричард Брэнсон прибыл в космопорт.

Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона разработала ракетоплан VSS Unity для туристических суборбитальных полетов. Ее конкурент — миллиардер Джефф Безос, чья компания Blue Origin создала многоразовую суборбитальную ракету и многоразовый корабль для тех же целей. Безос собирается отправиться в космос 20 июля.

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Вот-вот в космос должен отправиться ракетоплан VSS Unity миллиардера Ричарда Брэнсона Он мечтает опередить Джеффа Безоса. Мы сравнили их корабли

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Вот-вот в космос должен отправиться ракетоплан VSS Unity миллиардера Ричарда Брэнсона Он мечтает опередить Джеффа Безоса. Мы сравнили их корабли

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