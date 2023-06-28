В Благовещенске педиатра обвинили в оправдании терроризма из-за комментария под постом о гибели «военкора» Владлена Татарского

В Благовещенске в отношении педиатра Марии Мехедовой завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за комментария о гибели «военкора» Владлена Татарского. О возбуждении дела «Сибирь.Реалии» сообщила сама Мехедова.

Как пишет телеграм-канал Shot, поводом для дела стал комментарий Мехедовой в инстаграме под новостью о гибели Татарского, в котором врач написала, что «рада» произошедшему. На возмущения других пользователей соцсети она ответила, что ей совершено не жаль Татарского и «Земля сама очищается от плохих людей», утверждает канал.

В мае к Мехедовой приходили сотрудники ФСБ, которые изъяли у нее и ее мужа телефоны. Sota тогда писала, что врача и ее мужа обвиняют в «дискредитации» российской армии из-за постов в социальных сетях.

В декабре 2022 года Мехедову оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии. После этого ей начали поступать угрозы. Кроме того, педиатр говорила, что подверглась травле со стороны родителей детей, которым она оказывала медицинскую помощь, пишет «Сибирь.Реалии».

По уголовному делу об оправдании терроризма Мехедовой грозит до семи лет лишения свободы.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского. Татарский погиб, еще 40 человек пострадали.

На следующий день по этому делу была задержана Дарья Трепова, которая, по версии следствия, передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. 4 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Трепову. СК обвиняет ее по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В начале июня СК РФ объявил журналиста организатором покушения на Владлена Татарского. Тогда же журналиста объявили в розыск. Сам Попков причастность к убийству Татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в социальных сетях.

Подробнее о Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство

Подробнее о Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство