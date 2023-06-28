Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательном участии школьников в «общественно-полезном труде»

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки к федеральному закону «Об образовании», которые сделают участие школьников в «общественно-полезном труде» обязательным.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, законопроект направлен на формирование у обучающихся «трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам».

Школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей, а также поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации.

Один из авторов законопроекта Ольга Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению, говорила ТАСС, что «общественно-полезным трудом» может считаться, например, посадка деревьев и цветов на территории около школы, участие в оформлении класса или школьной площадки к различным мероприятиям, помощь в работе в библиотеке.

В пока еще действующей редакции закона «Об образовании» сказано, что школьников запрещено привлекать «к труду, не предусмотренному образовательной программой». Поправки предусматривают отмену этой нормы.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине российские власти начали вносить различные изменения в систему образования с целью «воспитания» школьников и студентов. В частности, в российских школах с 1 сентября 2022 года учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Также в школах проводятся «Разговоры о важном», в рамках которых учащимся рассказывают об « ». С 2023 года в российских школах начнется курс начальной военной подготовки.

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