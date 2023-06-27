В состав колонны ЧВК Вагнера, направлявшейся в Москву через Воронежскю область, входили грузовики, принадлежащие компании , а также логистическим фирмам «Арион» и ATL. Об этом сообщает издание «Важные истории».

По его данным, на видеозаписи взрыва на трассе в Воронежской области, по которой 24 июня ехали наемники ЧВК Вагнера, виден поврежденный «Камаз» с госномером Н541НК750. По данным ГИБДД и Российского союза автостраховщиков, автомобиль с этим номером принадлежит ООО «Агро-Авто», которое входит в структуру X5 Retail Group.

Раньше этот грузовик, судя по старым фотографиям, обслуживал супермаркеты «Пятерочка». С августа 2022 года, по данным союза автостраховщиков, автомобиль в нарушение закона передвигался без полиса ОСАГО. В базе ГИБДД нет данных о розыске автомобиля.

В X5 Group заявили «Важным историям», что «Камаз» из колонны ЧВК Вагнера не принадлежит компании. Представитель X5 Group утверждает, что грузовик продали в августе 2022 года и, согласно акту сдачи-приемки «Камаза», им владеет ООО «Трак-Сток» — автосалон, сотрудничающий с X5. При этом, как указывает издание, согласно базе ГИБДД, владелец автомобиля не менялся с 2017 года. В X5 Group в ответ на это заявили, что не обязаны снимать автомобиль с учета.

В соцсетях 26 июня появилась видеозапись, на которой показан взрыв на трассе в Воронежской области вблизи села Бугаевка, расположенного на границе с аннексированной ЛНР. На записи, сделанной 24 июня, возможно, показаны кадры удара по колонне ЧВК Вагнера, двигавшейся в сторону Москвы.

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