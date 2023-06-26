Появилось видео взрыва на трассе в Воронежской области 24 июня. Возможно, это кадры удара по колонне ЧВК Вагнера

В социальных сетях появилось видео взрыва на трассе в Воронежской области во время движения колонны ЧВК Вагнера в сторону Москвы. Видео, опубликованное в тиктоке, в частности, распространил телеграм-канал Baza.

Судя по данным записи видеорегистратора, взрыв сняли 24 июня в 10:41 по местному времени. Как сообщают «Важные истории», местность на видео похожа на ландшафт на снимках Google Street View, сделанными в 2018 году возле села Бугаевка Воронежской области.

Село Бугаевка расположенно на границе с аннексированной ЛНР, именно через это село наемники ЧВК Вагнера зашли в регион 24 июня во время вооруженного мятежа.

Власти Воронежской области сообщили утром 24 июня, что по территории региона появилась колонна военной техники. Телеграм-канал Astra писал, что по колонне ЧВК Вагнера нанесли удар, из-за чего якобы погибли два наемника (другие источники это не подтверждают).

24 июня телегрка-канал Baza опубликовал видео, снятое, как утверждается, на трассе рядом с пограничным пунктом пропуска в Бугаевке. На записи виден поврежденный автомобиль. О владельцах автомобиля ничего не сообщалось.

Внимание. На записи звучит нецензурная брань.

В день мятежа ЧВК Вагнера в районе села Кантемировка, расположенного в 14 километрах от Бугаевки, наемники сбили самолет Ил-22, его экипаж погиб. Это произошло около 10 часов утра — примерно в то же время, что и удар авиации на трассе.

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