К Воронежу движется колонна военной техники
Источник: Правительство Воронежской области
По федеральной трассе М-4 «Дон» к Воронежу движется колонна военной техники, сообщает правительство Воронежской области. Жителей региона попросили не пользоваться трассой.
О какой именно военной технике идет речь и кому принадлежит эта колонна, в сообщении не уточняется.
«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — уверяет правительство области.
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