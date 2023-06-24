По федеральной трассе М-4 «Дон» к Воронежу движется колонна военной техники, сообщает правительство Воронежской области. Жителей региона попросили не пользоваться трассой.

О какой именно военной технике идет речь и кому принадлежит эта колонна, в сообщении не уточняется.

«Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области», — уверяет правительство области.

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