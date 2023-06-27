В Минске началась встреча Лукашенко с журналистами и силовиками. Ожидается, что он расскажет о своем участии в прекращении мятежа Пригожина

В столице Беларуси началась встреча Александра Лукашенко с руководством военных и силовых структур, в которой также принимают участие политологи и журналисты.

Как сообщал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе Лукашенко, в программе встречи вручение генеральских погон и «ответы на вопросы, которые в воздухе и в обществе».

В первую очередь ожидается, что Лукашенко раскроет подробности переговоров с Евгением Пригожиным, по итогам которых основатель ЧВК Вагнера фактически объявил о прекращении мятежа.

Частный самолет Пригожина утром 27 июня, как сообщалось, приземлился на военном аэродроме под Минском. Прилетел ли на нем в Беларусь сам основатель ЧВК Вагнера — пока неизвестно.

Поздно вечером 26 июня со специальным обращением выступил президент РФ Владимир Путин. Он, в частности, поблагодарил Александра Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», не став раскрывать подробности. Путин также подтвердил, что наемники ЧВК Вагнера, которые не поступят на службу в Минобороны РФ или не вернутся к родным и близким, смогут «уйти в Беларусь».

Что еще сказал Путин

Путин снова выступил с экстренным обращением к нации. Он отметил свои заслуги в том, что в России не пролилось «большой крови» Организаторов мятежа он опять не назвал. Полный текст выступления президента

Что еще сказал Путин

Путин снова выступил с экстренным обращением к нации. Он отметил свои заслуги в том, что в России не пролилось «большой крови» Организаторов мятежа он опять не назвал. Полный текст выступления президента