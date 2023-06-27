Лукашенко заявил, что во время мятежа в России армию Беларуси привели в полную боевую готовность

Александр Лукашенко заявил, что во время вооруженного мятежа ЧВК Вагнера армия Беларуси была приведена в полную боевую готовность.

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто. Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», — цитирует «Белта» слова Лукашенко.

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