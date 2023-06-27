США ввели санкции против компаний, связанных с деятельностью Евгения Пригожина в Африке
Источник: Meduza
Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех компаний, связанных, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.
В список попали:
- компания Midas Resources, базирующаяся в Центральной Африканской Республике (ЦАР), добывает в Африке золото, алмазы, медь и хром;
- компания Diamville, базирующаяся в ЦАР, торгует алмазами и золотом;
- компания Industrial Resources General Trading из ОАЭ, участвует в операциях с Diamville;
- российское ООО «ДМ».
Кроме того, санкции ввели в отношении гражданина России Андрея Иванова, которого США связывают с ЧВК Вагнера и операциями Евгения Пригожина в Африке.
Евгений Пригожин находится под санкциями США с 2016 года. Власти США ввели против него первые ограничения из-за причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины. В дальнейшем против бизнесмена и связанных с ним компаний вводили все больше санкций. В январе 2023 года США решили объявить ЧВК Вагнера «транснациональной преступной организацией».