США ввели санкции против компаний, связанных с деятельностью Евгения Пригожина в Африке

Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех компаний, связанных, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

В список попали:

компания Midas Resources, базирующаяся в Центральной Африканской Республике (ЦАР), добывает в Африке золото, алмазы, медь и хром;

компания Diamville, базирующаяся в ЦАР, торгует алмазами и золотом;

компания Industrial Resources General Trading из ОАЭ, участвует в операциях с Diamville;

российское ООО «ДМ».

Кроме того, санкции ввели в отношении гражданина России Андрея Иванова, которого США связывают с ЧВК Вагнера и операциями Евгения Пригожина в Африке.

Евгений Пригожин находится под санкциями США с 2016 года. Власти США ввели против него первые ограничения из-за причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины. В дальнейшем против бизнесмена и связанных с ним компаний вводили все больше санкций. В январе 2023 года США решили объявить ЧВК Вагнера «транснациональной преступной организацией».

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