«Коммерсант»: законопроект о запрете «смены пола» в России могут отправить на дополнительное согласование

Совет Госдумы на заседании 28 июня планирует принять решение отправить на согласование в профильные ведомства законопроект о запрете из-за разногласий, возникших при обсуждении документа. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

Как отмечает издание, законопроект раскритиковали правозащитники, юристы и медработники, работающие с трансгендерными людьми. Они дали критический отзыв на законопроект перед вторым чтением документа, которое, как ожидается, может пройти в Госдуме на этой неделе.

В их отзыве сказано, что законопроект «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом „транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей». Авторы отзыва призвали депутатов снять законопроект с рассмотрения.

Депутаты Госдумы в июне единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете «смены пола». Авторы законопроекта считают, что предложенные поправки позволят «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

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