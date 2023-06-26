«Пожалуйста, не помогайте Путину». Илья Яшин написал открытое письмо президенту Чехии, предложившему «пристально» следить за россиянами на Западе
Российский политик и политзаключенный Илья Яшин обратился с открытым письмом к президенту Чехии Петру Павлу. В этом послании Яшин прокомментировал слова Павла о том, что европейским спецслужбам нужно «пристальнее» следить за живущими в западных странах россиянами.
«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — заявил президент Чехии Петр Павел в интервью «Радио Свобода» в середине июня.
Говоря о слежке спецслужб, Павел провел параллель со Второй мировой войной, когда тысячи японцев были интернированы в США.
«Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос, что он подразумевает под «режимом наблюдения», чешский лидер ответил: «Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб».
Позже пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова заявила, что слова Павла относились не к каждому отдельному человеку, а к «тем, кто составляет факторы риска».
По ее словам, «президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование», а японских граждан Павел упомянул «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».
Письмо Яшина с переводом на чешский опубликовало издание Denik N. Текст письма на русском языке разместили в телеграм-канале политика.
Политзаключенный рассказал, что часто спорит о войне и политической ситуации в России со своими сокамерниками. В таких дискуссиях, по его словам, он пытается донести мысль о том, что Россия может быть другой, и приводит различные примеры. «В том числе — пример Чехии и ее первого постсоветского президента Вацлава Гавела, которого считаю великим гуманистом и которого очень уважаю», — говорится в письме.
И вот представьте: в разгар очередной такой дискуссии на экране ТВ появляетесь вы, господин президент. Кремлевская пропаганда смакует ваши слова о том, что все россияне, проживающие в западных странах, должны быть взяты под строгий контроль местными спецслужбами. <…>
Мои сокамерники внимательно слушают вашу речь.
«Это и есть твой Гавел?» — спрашивает меня один из них.
«Нет, — уточняю я. — Это Петр Павел».
«Не важно, Гавел или Павел, — говорит другой. — Но Путин верно объясняет, что для Запада мы все люди второго сорта. И ты, и я. Без разницы».
Пытаюсь протестовать, однако меня прерывает самый пожилой арестант. «Плохой из тебя политик, Илья, — вздыхает он. — Потому что ты романтик».
Знаете, господин президент… Может, я и правда романтик, но искренне верю в европейские ценности. Я верю, что люди равны и что все заслуживают справедливого отношения. Что каждого надо судить по его поступкам, а не «за компанию». Верю, что в свободном обществе спецслужбы не станут брать человека под контроль из-за его национальности. Верю, что моя страна сможет избавиться от гнета диктатуры — как смогла однажды ваша и многие другие европейские страны свободного мира. Верю, что Россия и Европа могут жить в мире и добрососедстве.
За эту свою веру я и сижу в путинской тюрьме. Ведь Путин вбивает в головы моих соотечественников, что Европа — это враг, а ее лидеры — русофобы. Пожалуйста, не помогайте Путину убеждать в этом россиян и будьте справедливы к моему народу.
Поверьте, мы не страна убийц. Мы страна, где убийцы захватили власть.
Дело против Ильи Яшина возбудили из-за стрима, в котором политик рассказывал об убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской во время российской оккупации. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил политика к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про российскую армию. В апреле 2023 года Московский городской суд отклонил апелляцию на приговор. Яшин, который после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России, своей вины не признал.