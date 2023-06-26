«Пожалуйста, не помогайте Путину». Илья Яшин написал открытое письмо президенту Чехии, предложившему «пристально» следить за россиянами на Западе

«Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — заявил президент Чехии Петр Павел в интервью «Радио Свобода» в середине июня.

Говоря о слежке спецслужб, Павел провел параллель со Второй мировой войной, когда тысячи японцев были интернированы в США.

«Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, — тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что он подразумевает под «режимом наблюдения», чешский лидер ответил: «Я имею в виду нахождение под пристальным вниманием спецслужб».

Позже пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова заявила, что слова Павла относились не к каждому отдельному человеку, а к «тем, кто составляет факторы риска».

По ее словам, «президент никоим образом не имел в виду интернирование или какое-либо преследование», а японских граждан Павел упомянул «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко».