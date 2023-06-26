Попытка мятежа, которую предприняла ЧВК Вагнера во главе со своим основателем Евгением Пригожиным, показывает, что вторжение в Украину подрывает военную мощь России и влияет на политическую систему страны, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель

«Важно понимать, что это (попытка мятежа — прим. „Медузы“) подрывает военную мощь России и влияет на ее политическую систему. Тревожно наблюдать, что такая ядерная держава, как РФ, может войти в фазу политической нестабильности», — отметил Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД стран ЕС.

Отвечая на вопрос, какие выводы из сложившейся ситуации уже может сделать Евросоюз, глава европейской дипломатии сказал: «Самый главный вывод такой: войну против Украины развязал Путин, и монстр, сотворенный Путиным в лице [ЧВК] Вагнера, кусает его. Монстр восстал против своего создателя».

Боррель также добавил, что Евросоюз внимательно следит за событиями в России, связанными с попыткой вооруженного мятежа, но самое главное сейчас — поддержка Украины. Боррель анонсировал новый пакет военной помощи для Киева на 3,5 миллиарда евро.

23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по лагерю наемников и объявил о «марше справедливости». В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла на Москву. Вечером того же дня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера согласился остановить движение наемников. В Кремле заявили, что уголовное дело о военном мятеже, которое возбудили против Пригожина, будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь. Пока Пригожин остается под следствием, сообщили утром 26 июня российские СМИ.