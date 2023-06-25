Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина прекратить военный мятеж в России и остановить так называемый «марш справедливости» на Москву.

«Феноменальный выбор Пригожина… Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией Лукашенко пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И из-за того страха, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен… Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет», — написал представитель офиса Зеленского в твиттере.

Ранее о мятеже Пригожина в своем ежевечернем обращении высказался президент Украины. «Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие некой предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием», — сказал Владимир Зеленский.

Он также перешел на русский язык и обратился к россиянам: «Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, он уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня начал военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости». К утру следующего дня наемники ЧВК Вагнера захватили Ростов-на-Дону и направили колонну в направлении Москвы. Позднее появилась информация, что бойцы ЧВК заняли некоторые военные объекты в Воронеже и появились в Липецкой области.

Евгений Пригожин требовал выдать наемникам министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в преступлениях. ФСБ возбудила против него уголовное дело о военном мятеже. Владимир Путин, а вслед за ним и другие российские официальные лица назвали происходящее предательством и изменой.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников. Вслед за этим глава ЧВК заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Позже в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина прекратят, а сам он уедет в Беларусь.

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