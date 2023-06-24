«Скажу по-русски: человек из Кремля, очевидно, очень боится». Владимир Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении перешел на русский язык и обратился к россиянам.

Скажу по-русски: человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, он уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть — он это сам распространяет. И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами — тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией.

По словам Зеленского, украинцы в сложившейся ситуации продолжат защищать свою страну, продолжат бороться за свободу, и, в конце концов, победят в войне с Россией.

«А что будете делать вы? Чем дольше ваши войска будут на украинской земле — тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле — тем больше будет катастроф», — заключил президент Украины.

Зеленский также прокомментировал происходящее в России, заявив, что после вооруженного мятежа ЧВК Вагнера международное сообщество должно было понять, что российское руководство «ничего не контролирует». Президент подчеркнул, что Украина сможет защитить Европу от любых российских сил, и призвал союзников продолжать поддерживать ВСУ.

Офіс Президента України

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