Ютьюб-блогер (настоящее имя — Джимми Дональдсон) рассказал, что в начале июня получил приглашение присоединиться к команде подводной лодки «Титан», которая направлялась к обломкам «Титаника» и затонула.

«В начале этого месяца меня пригласили прокатиться на подлодке, я отказался. Немного страшно, что я мог оказаться на ней», — написал он в своем твиттере.

От кого именно блогер получил приглашения, он не уточнил.

19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка с туристами, которая направлялась к «Титанику». На ее борту находились пять человек — британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которая организовывала поездку и которой принадлежит подводный аппарат. Все они погибли.

В поисках подводной лодки участвовали береговые службы США и Канады, а также частные суда. Сообщалось, что запас кислорода на «Титане» был рассчитан на 96 часов плавания.

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