В Атлантике четверо суток ищут подлодку «Титан», которая пропала при погружении к «Титанику». За это время у ее пассажиров должен был закончиться запас кислорода

На месте поисковой операции в Атлантике. 20 июня 2023 года U.S. Coast Guard / Cover Images / Scanpix / LETA

Подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate и направлявшийся к «Титанику», пропал в Атлантическом океане 18 июня. Он потерял связь с основным кораблем экспедиции «Полар Принс» спустя 1 час 45 минут после начала погружения. Это произошло примерно в 1450 километрах от американского берега и приблизительно в 700 километрах от канадского острова Ньюфаундленд, с которого началась экспедиция.

Спасательную операцию проводят береговые службы США и Канады, в ней также задействованы частные суда. При этом спасатели не знают точного места нахождения подлодки, что затрудняет поиски. Поверхность океана осматривают несколько самолетов, в том числе американские Lockheed C-130.

Координатор поисково-спасательной операции, капитан береговой охраны США Джейми Фредерик сказал 21 июня, что в поисковой операции участвуют пять надводных судов, их количество будет увеличено. Кроме того, задействованы два дистанционно управляемых подводных аппарата. Капитан отметил, что зона поиска в два раза превышает территорию американского штата Коннектикут, площадь которого составляет 14,3 тысячи квадратных километра.

CNN отмечает, что ключевую роль в поисках играет французское научно-исследовательское судно «LʼAnalante», на борту которого есть глубоководный аппарат Victor 6000. Он способен погружаться на глубину до 6000 метров (обломки «Титаника» находятся на глубине 3800 метров). В операции также участвует корабль береговой охраны Канады John Cabot, оснащенный глубоководным гидролокатором.

20 и 21 июня канадский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon зафиксировал подводные шумы в предполагаемом районе нахождения «Титана». Однако, как заявил капитан Джейми Фредерик, остается неясным, исходили ли эти звуки от пропавшей подлодки.

Запас кислорода на «Титане» рассчитан на 96 часов плавания. NBC News сообщал, что, таким образом, он закончится 22 июня к 07:10 по времени восточного побережья США (14:10 мск). Но эти расчеты могут быть не совсем точными.

Эксперты неоднократно предупреждали, что «Титан» небезопасен в эксплуатации

По утверждению OceanGate, «Титан» является одним из пяти пилотируемых подводных аппаратов в мире, способных погружаться на глубину 3800 метров, где находятся обломки «Титаника».

С 2015 года OceanGate эксплуатирует аналогичный подводный аппарат «Циклоп», «Титан» же был специально создан компанией для того, чтобы туристы могли погружаться к месту крушения «Титаника». Аппарат весит около 10 тонн. Он представляет собой цилиндр с корпусом из углеродного волокна (толщина стенки — примерно 13 сантиметров) и двумя титановыми торцевыми полусферами, в одной из которой есть иллюминатор. «Титан» способен погружаться на глубину до 4000 метров, что, как отмечает BBC News, намного больше, чем самая глубоководная подлодка США USS Dolphin.

Длина «Титана» — 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Во время погружения инструкции поступают от команды надводного корабля. Сама подлодка управляется с помощью беспроводного контроллера Logitech G F710, изначально созданного для видеоигр и затем доработанного.

Еще пять лет назад руководство OceanGate предупреждали, что «Титан» может быть небезопасен в эксплуатации, пишет The New York Times. В начале 2018 года Дэвид Локридж, занимавший тогда должность директора по морским операциям в компании, подготовил отчет, в котором заявил о необходимости дополнительных испытаний судна, отметив «потенциальную опасность для пассажиров „Титана“ при достижении подводным аппаратом экстремальной глубины». Локридж также писал, что смотровое окно подлодки было сертифицировано только для работы на глубине 1300 метров.

Вскоре после получения отчета руководство OceanGate уволило Локриджа. Компания также подала на него в суд, обвинив в разглашении конфиденциальной информации. Сам бывший сотрудник подал иск о незаконном увольнении. В конце 2018 года Локридж и компания заключили мировое соглашение.

В том же году 38 членов комитета по пилотируемым подводным аппаратам американского Общества морских технологий направили главе OceanGate Стоктону Рашу письмо, в котором предупреждали о небезопасности подлодки. Эксперты выразили «озабоченность» по поводу процесса разработки «Титана», запланированных миссий к «Титанику» и решения компании отказаться от стандартных методов оценки безопасности, что может привести к возможным «катастрофическим» проблемам. Один из авторов письма Уилл Конен сказал The New York Times, что после получения обращения глава OceanGate позвонил ему и заявил, что отраслевые стандарты сдерживают инновации.

О первом успешном погружении к «Титанику» OceanGate сообщила в 2021 году. По результатам одной из экспедиций в 2022 году компания опубликовала кадры затонувшего корабля в качестве 8K. Стоимость экспедиции для частных клиентов составляет 250 тысяч долларов за место.

First 8K Video of the RMS Titanic OceanGate Expeditions

На борту «Титана» пять человек, в том числе основатель OceanGate Стоктон Раш. Предки его жены погибли на «Титанике»

На борту подлодки находятся:

58-летний британский бизнесмен и основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг

48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд

его 19-летний сын Сулеман

61-летний Стоктон Раш — основатель компании OceanGate

77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Хэмиш Хардинг — британский миллиардер, основатель базирующейся в ОАЭ компании Action Aviation, которая занимается продажей и эксплуатацией авиатехники. На счету Хардинга три достижения, зафиксированных в Книге рекордов Гиннесса. В 2021 году он погрузился в двухместном батискафе на дно Марианской впадины (11 000 метров), провел там 4 часа и 15 минут (самое долгое пребывание на такой глубине) и преодолел 4,6 километра (самое большое расстояние на этой глубине). В 2019 году он вместе с американским астронавтом Терри Виртсом на борту самолета Gulfstream побил рекорд скорости кругосветного путешествия через оба полюса. В 2022 году он совершил полет в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Шахзада Давуд, который находится на борту пропавшего подводного аппарата вместе со своим сыном, — член одной из богатейших семей Пакистана. Он родился в Пакистане, затем переехал в Великобританию для изучения юриспруденции в Букингемском университете. Он также получил степень магистра в области маркетинга в Филадельфийском университете.

Стоктон Раш — основатель и исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей экспедицию. Он управляет пропавшей подлодкой. Как пишет The New York Times, его жена Венди — потомок двух пассажиров первого класса, которые погибли, когда «Титаник» затонул в 1912 году.

Поль-Анри Наржоле — французский исследователь, на счету которого более 35 погружений к месту крушения «Титаника». Он начал исследовать место крушения в 1986 году после 22-летней службы во французском военно-морском флоте. В ходе экспедиций он поднял на поверхность более пяти тысяч предметов с затонувшего корабля, в том числе личные вещи пассажиров. Он получил прозвище «Мистер Титаник».