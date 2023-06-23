«Все произошло мгновенно, они не успели ничего понять» В Атлантике найдены обломки подлодки «Титан». Она затонула при погружении к «Титанику». Погибли пять человек, находившихся на борту

Корабли, участвующие в поисковой операции на месте крушения подлодки «Титан». 22 июня 2023 года Maxar Technologies / AFP / Scanpix / LETA

Контр-адмирал Джон Могер, один из командующих береговой охраной США, объявил на брифинге вечером 22 июня, что подводная лодка «Титан» компании OceanGate, которая направлялась к обломкам «Титаника», затонула. На борту лодки находились пять человек. Все они погибли. Вот их имена.

Стоктон Раш, основатель OceanGate, ему был 61 год

Хэмиш Хардинг, 58-летний британский миллиардер, основатель компании Action Group

Шахзада Давуд, 48-летний бизнесмен из Пакистана

Сулеман Давуд, его 19-летний сын

Поль-Анри Наржоле, французский исследователь, ему было 77 лет.

«Титан» разрушился из-за декомпрессии. Как сказал Джон Могер, находившиеся на борту лодки люди погибли в результате «катастрофической имплозии», то есть взрыва, направленного внутрь. На месте крушения найдены некоторые обломки подводного аппарата — примерно в 500 метрах от обломков «Титаника». Корпус подлодки пока не обнаружен.

Экспедиция к затонувшему «Титанику» началась 16 июня. Основное судно экспедиции «Полар Принс», на борту которого был «Титан», отправилось из Ньюфаундленда к месту крушения лайнера. Утром 18 июня «Титан» начал погружение. Последнее сообщение от него «Полар Принс» получил примерно в 11:47 по местному времени — спустя 1 час 45 минут после начала погружения.

Подлодка должна была подняться на поверхность около 18:10, однако этого не произошло. Через полчаса об исчезновении «Титана» были уведомлены власти США. Тогда же началась спасательная операция.

Поиски пропавшей подлодки продолжались четыре дня. В них принимали участие береговые службы США и Канады, а также частные суда. Поиски велись в том числе с помощью самолетов, оснащенных гидролокаторами, и глубоководных аппаратов.

20 и 21 июня канадский патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon зафиксировал подводные шумы в предполагаемом районе нахождения «Титана». Но позднее выяснилось, что это был фоновый шум. 22 июня, согласно расчетам, у находившихся на подлодке людей должен был закончиться запас кислорода. Спасательная операция продолжалась — была версия, что эти расчеты не до конца точны.

Бывший капитан подводной лодки военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси считает, что после того, как «Титан» потерял связь c основным судном экспедиции, произошло одно из двух: «Либо сломался люк с 17 болтами, что привело к разрушению корпуса из-за огромного давления — может, даже на полпути [к обломкам „Титаника“]. Либо в самом корпусе был дефект, который под огромным давлением привел к тому же результату. Это произошло мгновенно, они [члены экипажа] не успели ничего понять».

Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, который 33 раза погружался к обломкам затонувшего лайнера, заявил в интервью агентству Reuters, что считал «ужасной идеей» саму конструкцию подлодки «Титан». Многие эксперты также говорили, что она небезопасна в эксплуатации. Они в том числе ставили под сомнение способность аппарата выдерживать давление на глубине 3800 метров, где находятся обломки «Титаника».

«Теперь обломки лежат рядом с другими обломками — по той же проклятой причине», — сказал Кэмерон, имея в виду ошибки при проектировании и строительстве «Титаника» и «Титана».

Как пытались спасти подлодку «Титан»

В Атлантике четверо суток ищут подлодку «Титан», которая пропала при погружении к «Титанику». За это время у ее пассажиров должен был закончиться запас кислорода

Как пытались спасти подлодку «Титан»

В Атлантике четверо суток ищут подлодку «Титан», которая пропала при погружении к «Титанику». За это время у ее пассажиров должен был закончиться запас кислорода