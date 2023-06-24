Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК Вагнера: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина»

Минобороны России опубликовало обращение к наемникам из ЧВК Вагнера с призывом «проявить благоразумие».

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны утверждают, что «многие» наемники уже «осознали свою ошибку» и обратились к военным «за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».

«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — сказано в обращении.

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