Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК Вагнера: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина»
Источник: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало обращение к наемникам из ЧВК Вагнера с призывом «проявить благоразумие».
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — заявили в военном ведомстве.
В Минобороны утверждают, что «многие» наемники уже «осознали свою ошибку» и обратились к военным «за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации».
«Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — сказано в обращении.