В Ростове-на-Дону пришли с обысками к адвокату погибшего в спецприемнике Анатолия Березикова

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками к адвокату умершего в спецприемнике Анатолия Березикова Ирине Гак, пишет ростовское издание 1rnd.ru. Также обыски проходят у местной активистки Татьяны Спорышевой, связанной с Березиковым. Об этом сообщила «ОВД-Инфо» сама Спорышева.

С чем связаны обыски, неизвестно. 1rnd.ru утверждает, что Гак и Спорышеву якобы планируют проверить «на предмет распространения заведомо ложной информации».

«ОВД-Инфо» напоминает, что именно Спорышевой Березиков сообщил незадолго до смерти, что после задержания у него пропали вещи, в том числе банковская карта. Она также публиковала в своем телеграм-канале апелляционную жалобу адвоката Ирины Гак, в котором говорилось, что к Березикову в спецприемник приходил сотрудник ФСБ, угрожавший повторными арестами и возбуждением уголовного дела.

С середины мая Анатолия Березикова трижды арестовывали по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Правозащитники утверждали, что преследование активиста связано с тем, что он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», призывающий российских военных сдаваться в плен. По версии правозащитников, против активиста готовили обвинение в госизмене.

21 июня правозащитный проект «Первый отдел» сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти Березикова. Дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ) путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. В постановлении о возбуждении дела говорится, что активист умер утром 14 июня от «механической асфиксии», то есть повесился в своей камере

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