В ООН заявили, что Россия виновна в убийствах 136 детей в Украине. Организация внесла армию РФ в глобальный «список позора»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия несет ответственность за гибель 136 детей в Украине в 2022 году, говорится в ежегодном докладе организации.

Документ разослали членам Совета Безопасности ООН, сообщают Reuters и Agence France-Presse, которые ознакомились с докладом. Как сообщает AFP, доклад ООН, посвященный теме детей в зонах военных конфликтов, будет опубликован на следующей неделе. По данным Reuters, Гуттериш также включил российскую армию в «список позора» — перечень мировых правонарушителей.

Генсек ООН отметил в отчете, что был «особенно шокирован» большим количеством убитых и покалеченных детей, а также числом нападений на школы и больницы, которые приписывают российским силам. В отчете говорится, что Гутерриш также «крайне обеспокоен» большим количеством аналогичных нарушений в отношении детей со стороны украинских военных.

Организация подтвердила, что в 2022 году Украине были убиты 477 детей. ООН удалось доказать причастность российских вооруженных сил к смерти 136 них, еще 80 детей погибли в результате действий (каких и на каких именно территориях Украины, в публикациях не уточняется — прим. «Медузы») украинской армии.

Согласно докладу, 909 детей получили различные ранения в ходе войны, из них 518 пострадали от действий российской армии и связанных с ней группировок, еще 175 детей были ранены из-за активности ВСУ.

В докладе говорится, что российские войска совершили 480 нападений на школы и больницы Украины. 91 ребенка, согласно документу, военные РФ использовали в качестве живого щита.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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