В Петербурге завели дело о повреждении объекта культурного наследия из-за граффити «Рашка». Это работа арт-группы «Явь»

В Петербурге возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия из-за граффити арт-группы «Явь». На сообщения об этом в местных районных изданиях обратила внимание «Ротонда».

Так, петербургское провластное агентство «Оперативное прикрытие» сообщило, что полиция Центрального района города возбудила дело из-за «глумливой надписи черной краской» еще 15 июня. По данным агентства, сотрудники Центра «Э» задержали двоих подозреваемых 40-летнего мужчину и его 34-летнюю партнершу, которых в итоге отпустили под обязательство о явке.

Поводом для дела, по данным «Ротонды», стал рисунок «Рашка». Фотографию этой работы арт-группа «Явь» показала в своих соцсетях 12 июня — в День России. «Уважаемые россияне, давайте разделять страну и государство», — говорится в подписи к посту. Там же сообщается, что рисунок нанесли на стене дома по адресу: 9-я советская улица, 39/24.

В пресс-службе комитета по охране памятников «Ротонде» подтвердили, что граффити нанесли на стену доходного дома Рошфора, находящегося под защитой.

17 июня лидер «Яви» Анастасия Владычкина сообщила «ОВД-Инфо», что в Петербурге задержали уличного художника, его жену и детей из-за одной из работ арт-группы. В разговоре с «Медиазоной» Владычкина отметила, что задержаны несколько художников, которые помогали «Яви».

21 июня арт-группа выставила копию работы «Рашка» на аукцион, сообщив, что у нескольких задержанных из-за этого граффити изъяли технику. «Все деньги с продажи реплики „Рашки“ пойдут им. Больше никакой информации, в интересах ребят, сообщить не можем, лишь то, что адвокатов нам предоставили „Сетевые свободы“ за что мы очень благодарны», — говорится в объявлении. «Сетевые свободы» об этом деле не сообщали.

Само граффити вскоре после его появления закрасили по доносу «Z-активиста» Сергея Чмыхуна. В комментарии «Ротонде» он заявил, что ставит своей целью «наказать» тех, кто живет в России и «гадит по-тихому». В марте по его доносу Чмыхуна по обвинению в распространении «фейков» и призывах к экстремизму к пяти с половиной годам колонии приговорили петербургского археолога-любителя Олега Белоусова.

Арт-группа «Явь» создает работы на улицах Петербурга с 2015 года. По словам лидера группы Анастасии Владычкиной, работы «Яви» — «это эмоциональные высказывания на наболевшие темы», а сама группа «всегда по большей части была про политику». После российского вторжения в Украину художники начали делать работы с критикой войны. В августе 2022 года участников «Яви», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. Как выбраться?», оштрафовали за хулиганство.