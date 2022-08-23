В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. Как выбраться?» в виде запроса для поисковика Google

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Полиция Петербурга задержала участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать на стене в Старо-Петергофском проспекте граффити «Goolag» в виде главной страницы поисковика Google. Об этом сообщается в соцсетях арт-группы.

Как рассказала лидер «Яви» Анастасия Владычкина, задержаны участник арт-группы Александр Воронин, его помощник Николай Стекольников, журналист немецкого ZDF Роман Шелл и оператор Станислав, чья фамилия не называется. Всех четверых отвезли в 77-й отдел полиции Петербурга.

Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Сейчас задержанные ждут сотрудников Центра «Э», поскольку полицейские сочли работу политической, сообщила Владычкина « ».

Художники хотели нарисовать на стене слово «Goolag», стилизованное под логотип поисковика Google, а в «строчке запроса» написать «Как выбраться?». До задержания они успели нанести только трафарет. «Явь» опубликовала концепт граффити.

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