В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. Как выбраться?» в виде запроса для поисковика Google
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Полиция Петербурга задержала участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать на стене в Старо-Петергофском проспекте граффити «Goolag» в виде главной страницы поисковика Google. Об этом сообщается в соцсетях арт-группы.
Как рассказала «ОВД-Инфо» лидер «Яви» Анастасия Владычкина, задержаны участник арт-группы Александр Воронин, его помощник Николай Стекольников, журналист немецкого ZDF Роман Шелл и оператор Станислав, чья фамилия не называется. Всех четверых отвезли в 77-й отдел полиции Петербурга.
Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Сейчас задержанные ждут сотрудников Центра «Э», поскольку полицейские сочли работу политической, сообщила Владычкина «Медиазоне».
Художники хотели нарисовать на стене слово «Goolag», стилизованное под логотип поисковика Google, а в «строчке запроса» написать «Как выбраться?». До задержания они успели нанести только трафарет. «Явь» опубликовала концепт граффити.
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