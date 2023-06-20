СВР заявила о «масштабных чистках» в загранучреждениях Украины и призвала их сотрудников переезжать в Москву, где им «гарантирована безопасность»

Служба внешней разведки России призвала украинских госслужащих за границей приезжать в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обращаемся к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — говорится в заявлении.

В заграничных учреждениях Украины, заявила СВР, идут «масштабные чистки», направленные на выявление нелояльных сотрудников. Многие сотрудники, говорится в заявлении спецслужбы, решают не возвращаться на родину, а остаются в стране пребывания, получив статус беженцев.

Власти Украины заявление российской разведки пока не комментировали.

После начала полномасштабной войны в Украине некоторые украинские госслужащие на занятых российскими войсками территориях согласились сотрудничать с оккупационными властями.

В середине марта 2022 года в Украине вступили в силу законы, вводящие уголовную ответственность за коллаборационную деятельность, включая отрицание агрессии против Украины, ведение хозяйственной деятельности в сотрудничестве с агрессором или созданными им «органами власти», а также распространение пропаганды в учебных заведениях с целью содействия оккупационным силам. За коллаборационную деятельность предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Летом 2022 года президент Владимир Зеленский освободил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, поскольку против сотрудников их ведомств было возбуждено более 600 уголовных дел по статьям о государственной измене и коллаборационной деятельности.

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