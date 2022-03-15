Зеленский подписал закон об уголовном наказании за коллаборационизм

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий в украинский уголовный кодекс ответственность за коллаборационизм. Об этом сообщил заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

В офисе президента Украины эту информацию пока не подтвердили.

предполагает, в частности, наказание за отрицание агрессии против Украины, за ведение хозяйственной деятельности в сотрудничестве с агрессором или созданными им «органами власти», а также за распространение пропаганды в учебных заведениях с целью содействия оккупационным силам.

Наиболее тяжелое наказание вводится за:

добровольное занятие руководящих должностей в «незаконных органах власти» на оккупированных территориях и за проведение там «незаконных выборов и референдумов» (5-10 лет лишения свободы);

за организацию политических мероприятий и информационной деятельности в поддержку оккупантов (10-12 лет);

за добровольное занятие должностей в создаваемых на оккупированных территориях «незаконных судебных или правоохранительных органах» (10-15 лет).

Если вышеуказанные действия привели к гибели людей или к другим тяжелым последствиям, они могут наказываться 15 годами лишения свободы или пожизненным сроком.

Законопроект был внесен в 2021 году; предполагалось, что в случае принятия он коснется людей, сотрудничающих с властями Крыма, ДНР и ЛНР. Он был принят Верховной Радой после начала российского вторжения в Украину.

По имеющимся данным, Россия пытается учреждать в оккупированных регионах Украины новые «органы власти» из-за нежелания местных властей сотрудничать. В частности, в Мелитополе был похищен мэр; после этого местная депутат заявила о создании «комитета народных избранников» для управления городом в «новой действительности».

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