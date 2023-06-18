Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим КНР с 2021 года

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин с двухдневным визитом, сообщает Associated Press.

В ходе поездки, как ожидается, глава Госдепатрамента США встретится с главой китайского МИДа Цинь Ганом и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином.

Блинкен должен был посетить Китай еще в феврале, но поездка была отложена после того, как в воздушном пространстве США обнаружили и сбили китайский аэростат. Тогда Вашингтон заподозрил Пекин в шпионской деятельности.

Как отмечает Associated Press, Блинкен стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим КНР с начала президентства Джо Байдена, который вступил в должность в январе 2021 года. Также он первый госсекретарь США, приехавший в Китай за последние пять лет.

Ожидается, что визит Энтони Блинкена подготовит почву для встреч президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Накануне Байден заявил, что надеется встретиться с Си в ближайшие месяцы.

Отношения между США и Китаем ухудшились на фоне разногласий по нескольким направлениям: от торговли до региональной безопасности, в том числе из-за Тайваня и российского вторжения в Украину.