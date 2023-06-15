Минюст РФ проверяет «Ельцин-центр» по закону об «иностранных агентах»

Министерство юстиции РФ проводит проверку в Екатеринбурге на предмет деятельности «иностранного агента». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко, выступая в Госдуме на заседании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже на лицо, то, вероятнее, всего, наверное, да… Мы ничего не прячем», — сказал Свириденко в ответ на слова депутата Госдумы Андрея Альшевских.

В «Ельцин-Центре» заявили РИА Новости, что спокойно относятся к проверке Минюста, и считают, что оснований для объявления центра «иностранным агентом» нет.

В последние месяцы «Ельцин-центр» неоднократно критиковали в России. С предложением закрыть центр в 2023 году выступали лидер КПРФ Геннадий Зюганов и режиссер Никита Михалков. При этом глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил не закрывать «Ельцин-центр», а «подправить» ему идеологию.

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