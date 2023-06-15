Глава СПЧ заявил, что он «промолчит», если большая часть россиян выступит за возвращение смертной казни
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не станет возражать, если большинство россиян выступят за отмену моратория на смертную казнь в России. Об этом он сказал в интервью Daily Storm в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Я всегда выступал против смертной казни, в первую очередь, по религиозным соображениям. Но надо учитывать разные мнения в народе. Особенно сейчас, когда ситуация не такая, какой она была полтора года назад. Если спросят меня, я выступлю против, но если большая часть будет выступать за, то мне придется промолчать… Пока не вижу в этом необходимости», — сказал Фадеев.
Как отмечает Daily Storm, в прошлом Фадеев неоднократно выступал против возвращения смертной казни в России.
В России ввели мораторий на смертную казнь в 1997 году после того, как страна вошла в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров (его так и не ратифицировали).
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин заявил в 2022 году, что возвращение смертной казни в России возможно только после изменения Конституции. По его словам, в 2009 году КС написал в своем решении, что в России сложился «конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни». Президент Владимир Путин говорил, что поддерживает позицию Зорькина.
Смертная казнь осталась среди видов наказания в Уголовном кодексе. Еще в 2001 году ее пытались убрать из УК, но Госдума так и не рассмотрела эти поправки, а в 2023 году вернула законопроект его авторам — среди них были Борис Немцов и Егор Гайдар.