Совет Госдумы принял решение вернуть авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса РФ. Это следует из законотворческой базы нижней палаты парламента, обратили внимание «Ведомости».

Документ внесли в Госдуму в 2001 году. Среди его 30 авторов — депутаты Госдумы III созыва от фракции «Союз правых сил», в том числе Борис Немцов (убит в 2015 году), бывший премьер-министр Егор Гайдар (умер в 2009 году), советский диссидент Сергей Ковалев (умер в 2021 году), а также Ирина Хакамада и Борис Надеждин . Единственным депутатом Госдумы из авторов законопроекта остался Павел Крашенинников.

Законопроект предлагал исключить из УК смертную казнь как вид наказания. По идее авторов инициативы, максимальным видом наказания должно было стать пожизненное лишение свободы. Смертная казнь значится как один из видов наказания в УК, но не применяется в России из-за действующего с 1997 года моратория. Тогда РФ вошла в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человек об отмене смертных приговоров, но ратифицирован он не был.

В 2014 году один из авторов инициативы Елена Мизулина, которая на тот момент уже была депутатом Госдумы от «Справедливой России», отозвала подпись под законопроектом. Надеждин сказал «Ведомостям», что его об отзыве законопроекта не уведомляли, Хакамада на звонки газеты не ответила.

Надеждин пояснил, что по регламенту Думы, нельзя вносить законопроект на определенную тему, «если аналогичный проект уже принят в одном из чтений». «Регламент таков: если есть какой-то еще закон на эту тему, то они должны ставиться одновременно на голосование, оба. Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему», — сказал он.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 6 апреля направил письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, в котором предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об отмене моратория в Кремле не обсуждается. «Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось», — говорил он.

Зорькин в конце 2022 года говорил, что возвращение смертной казни в России возможно только в случае изменения положений Конституции.

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