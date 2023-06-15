Глава Минздрава России поучаствовал в обсуждении законопроекта о запрете «смены пола». Он сказал, что Путин поручил создать институт психиатрии по изучению «этих поведенческих направлений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Госдумы, где рассматривали законопроект о запрете , сообщил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение создать на базе федерального центра психиатрии «дополнительный институт по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения» (цитата по «Медиазоне»).

«Это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку», — сказал Мурашко. О каком «направлении» и каких «поведенческих направлениях» в точности идет речь, министр не пояснил.

Мурашко сообщил о поручении президента, отвечая на вопрос депутата Анатолия Вассермана. Тот спросил, как Минздрав проводит исследования «по психологическим и, если надо, психиатрическим методам приведения этих представлений в соответствие с реальностью».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании заявил, что Минздраву не надо «выдумывать никаких поправок» к законопроекту, «аргументируя это заботой о людях». «Заботиться надо, если хотите, запретив весь этот блуд», — сказал Володин.

Законопроект о запрете «смены пола» 14 июня был принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает, в частности, запрет на изменение гендерного маркера в документах (графа «Пол») без хирургического вмешательства. Такое вмешательство разрешается только при наличии врожденных физиологических аномалий. Гормональная терапия тоже будет запрещена.

В России систематически ужесточают законодательство, которое дискриминирует ЛГБТК+ людей. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола». С 2013 года такой закон запрещал «пропаганду» среди несовершеннолетних, теперь его действие распространяется на всех россиян.

ЛГБТК+ люди говорят, что ощущают рост гомофобной и трансфобной агрессии в российском обществе.

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