Путин подписал закон, смягчающий наказание полицейским за совершение преступлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание полицейским за умышленные преступления. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон признает утратившим силу пункт «о» статьи 63 Уголовного кодекса, в котором говорилось, что «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» является обстоятельством, отягчающим наказание.
Депутаты Госдумы, разработавшие законопроект, называли этот пункт УК «дискриминирующим», а зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин говорил, что «сохранение этой нормы нарушает принципы равенства перед законом».
Сенатор Елена Мизулина заявила, что сотрудники органов внутренних дел «являются специальным субъектом преступления и применительно к ним и так предусмотрено более тяжкое наказание».
Пункт об ужесточении наказания за преступления для сотрудников органов внутренних дел включили в УК РФ в 2010 году. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что это усилит «защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий» сотрудников МВД. Поправку приняли по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России.