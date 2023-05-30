Госдума приняла закон, который смягчает наказание полицейским за совершение преступлений

Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств то обстоятельство, что преступление совершено сотрудником МВД.

SOTA и агентство «Москва» сообщают, что соответствующий закон был принят 30 мая сразу во втором и третьем чтении. В карточке законопроекта на момент написания новости «Медузы» итоги голосования в третьем чтении не были указаны.

Закон вносит изменения в статью 63 УК РФ. В пока еще действующей ее редакции говорится, что «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» признается обстоятельством, отягчающим наказание.

Законопроект разработали депутаты от КПРФ. В пояснительной записке к нему говорится, что действующая норма УК «дискриминирует» полицейских. Она не действует по отношению к сотрудникам других государственных структур — например, отягчающим обстоятельством не считается то, что преступник работает в суде, прокуратуре, ФСБ и других силовых ведомствах.

По мнению депутатов, это «подчеркивает незаслуженное и несправедливое недоверие» к полицейским. Авторы законопроекта также заявили, что по статистике «количество преступлений среди сотрудников всех правоохранительных органов составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в РФ, причем на долю МВД из этого одного процента приходится менее одной трети».

Пункт об ужесточении наказания за преступления для сотрудников органов внутренних дел включили в УК РФ в 2010 году. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорилось, что это усилит «защиту прав и законных интересов граждан и организаций от неправомерных действий» сотрудников МВД. Поправку приняли по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента России.

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