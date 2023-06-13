Пригожин заявил, что Минобороны РФ дважды пыталось уничтожить ЧВК Вагнера

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Минобороны России дважды пыталось уничтожить его ЧВК. Аудиозапись его заявления опубликовала пресс-служба бизнесмена.

«Речь идет не просто о каких-то помехах, а речь шла о физическом уничтожении, умышленном. И тогда, и сейчас», — заявил Пригожин.

По его словам, последняя попытка уничтожения ЧВК произошла во время боев за Бахмут, когда Минобороны «пыталось закрыть [наемников в городе] без боеприпасов». Первая якобы была предпринята 8 февраля 2018 года. Тогда ЧВК Вагнера, по словам Пригожина, атаковала позиции в районе нефтяных месторождений и завода Conoco в Сирии, но понесла большие потери из-за действий американской авиации.

Основатель ЧВК настаивает, что в Минобороны знали о готовящемся ударе США. Более того, он утверждает, что американцы неоднократно связывались с российским командованием по поводу удара, чтобы российское ведомство могло успеть отвести свои подразделения из зоны поражения. Тем не менее, подчеркивает Пригожин, о готовящемся ударе ЧВК Вагнера никто не сообщил, а из Генштаба якобы поступило распоряжение не поднимать российскую авиацию и выключить все средства ПВО.

По словам Пригожина, на следующий день он прилетел в Москву, чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу.

Я поймал его на торжественном приеме в Кремле. Я подошел к нему и спросил: «Могу ли я с вами переговорить по поводу ситуации, которая произошла 8 февраля под Дейр эз-Зором?». Он повернулся, спокойно и надменно ответил: «Вы погеройствовать хотели? Погеройствовали. Все герои сейчас здесь, в этом зале, — он обвел рукой окружающих в дорогих костюмах. — А вы просто берега попутали». На этом разговор закончился.

По мнению Пригожина, попытки уничтожить ЧВК Вагнера Минобороны предпринимало из зависти. «Они носили красивые погоны, а ЧВК Вагнера побеждала во всех странах мира. Вот оттуда и берется зависть», — заявил бизнесмен.

Он также добавил, что стремление Минобороны уничтожить ЧВК обусловлено личностью Сергея Шойгу: «Это человек, который не терпит никого, кто что-то делает лучше, чем он. Поэтому все должны ходить и лизать ему пятки, а ЧВК Вагнер никогда этого не делала», — заявил Пригожин.

За время полномасштабной войны России с Украиной Евгений Пригожин неоднократно публично критиковал Минобороны РФ и лично главу ведомства Сергея Шойгу. В частности, в первые месяцы 2023 года Пригожин несколько раз обвинял Минобороны в отказе выдавать боеприпасы ЧВК Вагнера.

В начале мая Пригожин опубликовал видео, в котором возложил на главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова ответственность за гибель наемников ЧВК из-за нехватки боеприпасов. Видео было записано на фоне тел погибших.

В июне Шойгу подписал приказ, которым обязал все российские добровольческие формирования подписать контракт с Минобороны. Пригожин ответил, что ЧВК Вагнера этого делать не будет, а также заявил, что любые подразделения, которые не хотят работать напрямую с военным ведомством, смогут присоединиться к ЧВК.

«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Meduza