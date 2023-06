Пол Маккартни анонсировал выход «последней песни» The Beatles. Ее записали с помощью искусственного интеллекта

Пол Маккартни анонсировал выход «последней песни» The Beatles. Об этом музыкант рассказал в интервью «Би-би-си».

По словам Маккартни, песня выйдет в 2023 году. Он также сообщил, что голос Джона Леннона «извлекли» из старой демозаписи с помощью искусственного интеллекта.

Музыкант не уточнил, о какой именно песне идет речь. «Би-би-си» предполагает, что это может быть песня «Now and Then», записанная Ленноном в 1978 году.

В 1994 году Пол Маккартни получил от Йоко Оно две кассеты, на которых были записаны незаконченные песни Джона Леннона. Позднее The Beatles издали две песни — «Free as a Bird» и «Real Love». Музыканты также работали над «Now and Then», однако в том числе из-за качества демозаписи отказались от продолжения работы. Впоследствии Маккартни неоднократно говорил, что хочет закончить эту песню.

