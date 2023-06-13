Депутаты Госдумы предложили избавить участников войны от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий участников от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. Он озаглавлен так: «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции».

Освобождать от уголовной ответственности авторы законопроекта предлагают военнослужащих, проходящих службу в период мобилизации, период военного положения или в военное время. Кроме того, нововведение будет распространяться на мобилизованных и тех, кто заключает контракт с Минобороны РФ, а также на «отдельные категории осужденных» (какие именно, неясно).

В документе также говорится, что закон будет распространяться на тех, кто совершил преступление до вступления закона в силу.

Поводом для освобождения от уголовной ответственности и погашения судимости, согласно законопроекту, станут награждение государственной наградой и увольнение с военной службы. Исключением будут случаи, когда военного лишили звания или уволили со службы из-за приговора суда в виде реального или условного срока лишения свободы.

Согласно пояснительной записке, законопроект «будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектование вооруженных сил РФ».

В конце мая в Госдуму внесли законопроект, позволяющий заключать военные контракты людям с судимостью, а также тем, кто признан ограниченно годным в период мобилизации, период военного положения или в военное время. В июне комитет Госдумы по обороне рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

В декабре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал реформу армии, которая, среди прочего, подразумевала значительное увеличение общей численности войск — примерно на 500 тысяч человек. Поскольку российские власти пока не готовы объявлять очередную волну мобилизации, Минобороны РФ пытается добиться необходимой численности с помощью массового набора контрактников. В связи с этим в стране началась масштабная рекламная кампания, призванная убедить как можно больше россиян отправиться в армию.

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