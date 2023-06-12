Лауреатами премии фонда Бориса Немцова стали российские политзаключенные, выступавшие против войны

Фонд Бориса Немцова присудил свою ежегодную премию пятерым политзаключенным, осужденным за антивоенные высказывании. Об этом сообщила «Медиазона».

Лауреатами премии в 2023 году стали:

(приговорен к пяти годам и пяти месяцам общего режима);

(приговорена к шести годам колонии);

(приговорен к семи годам колонии);

(приговор еще не вынесен, идет следствие);

(приговорен к трем годам колонии общего режима).

Премию фонда Бориса Немцова, учрежденную в 2016 году, вручают за «смелость в отстаивании демократических прав и свобод». Ее лауреатами становились граждане России — политики и активисты — столкнувшиеся с преследованием со стороны властей. В прошлом году премию вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В этом году лауреатами премии стали те, кто выступает против войны. На этот раз россияне. Известно, что в России вообще любая поддержка Украины или любые высказывания против война криминализированы, и люди получают реальные сроки. Я понимаю, что массовый протест всегда виден, а индивидуальный протест — невидим. Но, тем не менее, он существует. И мне кажется, мы должны об этом говорить», — заявила Жанна Немцова.